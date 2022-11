Mulher perde controle de caminhonete e arranca bomba de combustível; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle da direção de uma caminhonete e arrancou uma bomba de combustível em um posto de Sidrolândia, cidade a 70 km de Campo Grande. O acidente assustou funcionários, mas felizmente ninguém se feriu.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (15) em um auto posto de Sidrolândia bastante frequentado. Conforme apurado pelo portal Noticidade, a mulher foi atendida no posto.

Como mostram as imagens, ela sai com a caminhonete e faz o retorno, porém não consegue parar e atinge uma bomba de combustível, que é jogada próximo da cabine, onde tem um funcionário do local.

Outras duas pessoas estavam com a motorista no veículo e ninguém se feriu. O acidente gerou vazamento de Diesel, porém técnicos de Campo Grande ficaram de ir até o local avaliar o dano e substituir a bomba.

Veja o vídeo: