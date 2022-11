Mulher morre ao ser atingida por raio enquanto estava na garupa de moto, dizem bombeiros

- Publicidade -

Uma mulher de 46 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na garupa uma moto em uma rodovia de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que Márcia Pires Santana Alves e o cunhado dela trafegavam pela GO-164, quando receberam a descarga. Ele teve ferimentos leves.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (8), e eles transportavam panelas quando receberam a descarga com o veículo em movimento. Os militares contaram que eles estavam saindo de São Miguel do Araguaia a caminho da cidade de Araguaçu, no Tocantins, onde moravam. Uma foto mostra o capacete dela com marcas de queimado (veja acima).

“Ela teve queimaduras na região dos seios e também na cabeça. Já o piloto teve ferimentos apenas no rosto e ficou confuso. Os dois desmaiaram na rodovia”, disse um dos militares.

Ainda de acordo com os militares, pessoas que passavam pela rodovia acionaram a equipe, que foi imediatamente ao local. Os dois foram levados para o hospital municipal de São Miguel, mas Márcia não resistiu aos ferimentos. Já o piloto foi atendido e liberado horas depois.