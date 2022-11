Mulher mais alta do mundo viaja de avião pela primeira vez

- Publicidade -

A turca Rumeysa Gelgi, de 25 anos, é a mulher viva mais alta do mundo, com 2,15 metros de altura. As grandes dimensões de seu corpo dificultaram algo simples para a maioria das pessoas: viajar de avião.

Após mais de duas décadas de vida, Rumeysa conseguiu fazer seu primeiro voo e compartilhou, no dia 30 de setembro, algumas fotos da experiência.

Como o espaço entre as poltronas costuma ser pequeno até mesmo para pessoas com estatura mediana, a companhia aérea Turkish Airlines precisou retirar três fileiras de poltronas para comportar a passageira deitada.

Logo na primeira experiência, a turca encarou um voo de longa duração, partindo de Istambul e pousando em São Francisco, nos EUA. A viagem durou 13 horas, fora as três horas que ela teve que passar no aeroporto.

“Uma viagem impecável do início ao fim”, publicou Rumeysa em seu perfil no Instagram. “Esta foi a minha primeira viagem de avião, mas certamente não será a última”, completou.

Rumeysa já foi considerada a mulher mais alta do mundo por cinco vezes e está no Guiness Book, o livro dos recordes.