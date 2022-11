Mulher em situação de rua é atropelada na BR-364 em Rio Branco

- Publicidade -

Uma mulher que vive em situação de rua, identificada por Leide Ferreira, de 50 anos, foi vitima de atropelamento, na Via Verde, BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Informações relatadas a nossa reportagem, são que a mulher caminhava na rodovia, quando foi atropelada por um Saveiro, de cor branca. O motorista do veículo parou e prestou socorro á vítima, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma enfermeira que estaria estagiando vários alunos na UPA, soube da ocorrência e foi até o local, para prestar os primeiros atendimentos á vítima, que estava caída no asfalto, bastante machucada.

A viatura do Samu (04), que estaria em outra ocorrência clínica, no bairro Taquari, foi acionada e se deslocou até o local do atropelamento. Ao chegar, os paramédicos, fizeram a avaliação clínica da mulher, imobilizaram a vítima, e encaminharam ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável, com fratura no membro inferior direito, na região patelar.

Pela manhã, Leide Ferreira teria passado mal nas imediações do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco, quando os populares acionaram o Samu, que enviou a ambulância para socorrer a mulher, e, em seguida, levaram para a UPA (Unidade Pronto Atendimento) do Segundo Distrito, onde a mesma teve alta, sendo liberada pelos médicos.

Veja o vídeo: