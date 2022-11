Mulher é presa suspeita de extorquir idoso após troca de nudes e causar prejuízo de R$ 40 mil

- Publicidade -

Imagens mostram um dos momentos em que a mulher exige o dinheiro do homem. Segundo a polícia, o idoso teria chegado a pedir dinheiro a agiotas para pagar os valores solicitados.

Uma mulher foi presa neste sábado (19) suspeita de extorquir um idoso após trocar nudes com ele, em Trindade. De acordo com a Polícia Civil, após o início da troca de fotos, a suspeita teria o ameaçado exigindo transferências bancárias que ultrapassaram R$ 40 mil.

De acordo com a polícia, a troca de fotos entre os dois foi iniciada há cerca de 3 meses, quando eles se conheceram.

O delegado Fernando Martins ainda explicou que a mulher ameaçava enviar as imagens enviadas pelo idoso à família dele, caso ele não enviasse as quantias exigidas por ela.

Ainda de acordo com o delegado, neste sábado (19), a vítima teria recebido uma nova cobrança e exigido que o homem a encontrasse pessoalmente para realizar o pagamento.

Após a nova ameaça, o homem foi até a polícia, denunciou o ocorrido e logo após os agentes se deslocaram junto ao idoso no local de encontro combinado com a mulher. No local, foi realizada a prisão em flagrante. Ela deve responder pelo crime de extorsão.

Fonte: Jornal do Vale