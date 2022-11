Mulher é presa ao tentar entrar com drogas no presídio de segurança máxima de Rio Branco

- Publicidade -

Policiais penais do Acre prenderam, na manhã deste domingo, 13, uma visitante que tentava entrar com substância entorpecente, aparentando ser maconha, na Unidade de Regime Fechado 2 de Rio Branco, mais conhecida como Antônio Amaro Alves.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 8h30 deste domingo, durante o procedimento de revista, ao submeterem a visitante ao aparelho de scanner corporal, as policiais identificaram um volume fora da normalidade nas partes íntimas da mulher.

As profissionais encaminharam a visitante à sala de revista pessoal, onde esta resolveu entregar o material, sendo três pacotes de uma substância aparentando ser maconha e alguns papéis usados para fazer cigarro.

Diante disso, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos de praxe.

O presidente do Iapen, Glauber Feitoza, destacou que este é um procedimento padrão de revista e controle rigoroso aplicados, principalmente na unidade de segurança máxima. “A equipe, mais uma vez, operou bem, identificou a atitude suspeita e coibiu a entrada de ilícitos no ambiente prisional, fazendo com que possamos manter um ambiente seguro e controlado, preservando ainda mais a segurança no âmbito prisional”, disse.

[Ascom/Iapen-Polícia Penal]