Mulher arranha carro do namorado em acidente e passa esmalte para esconder estrago; Veja vídeo

Uma mulher resolveu pintar a roda do carro do namorado com esmalte após ter batido a peça e a deixado arranhada. Com medo da reação do amado, ela tentou esconder o acidente e compartilhou a gambiarra no TikTok.

Georgette Pollock mora na Nova Zelândia e pegou o carro emprestado do namorado, mas acabou batendo a roda do veículo no meio-fio. No TikTok, ela mostrou que estava preocupada com a reação dele, então resolveu dar um jeito na peça raspada.

“Se você pegou emprestado o carro do seu namorado e bateu no meio-fio, este vídeo é para você”, afirma ela. Com um esmalte preto de apenas 3,50 dólares (cerca de R$ 17 na cotaçao atual), ela pintou as partes que ficaram com riscos por causa do acidente.

Em primeiro lugar, Georgette destacou a importância de limpar o local antes da pintura: “Você não quer sujeira embaixo da sua tinta… e quando digo tinta, quero dizer esmalte de US$ 3,50”. Depois da limpeza, ela começa a pincelar a roda, sem medo das consequências.

“É muito importante que você não tenha pressa, porque lembre que seu relacionamento está em jogo aqui. Pincele para cima e para baixo”, destaca Georgette.

A namorada em apuros até passa uma nova camada para garantir que o namorado não veja nada. Georgette ainda acrescenta uma dica para a gambiarra funcionar: “Termine de pintar os ralados e depois limpe a roda inteira, porque ele vai notar os pedaços da roda, onde estavam os ralados, que estão limpos. Isso é fundamental para não perder seu namorado”.

O vídeo feito por ela acabou viralizando no TikTok e já soma mais de 2,6 milhões de visualizações e 270 mil curtidas. Só esperamos que o namorado dela não assista, né?

“Voilá. Roda bonita, limpa, e você fica com seu namorado. Pode me agradecer mais tarde”, finaliza Georgette.

Veja vídeo: