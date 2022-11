Mulher apontada como pivô da morte de jovem, ainda se encontrava com a vítima, diz família; veja conversas

A Polícia Civil continua as investigações sobre a morte de um jovem de 20 anos, no sábado (29) na vila de Curuai, região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará. Daniel Batista Nogueira foi morto com golpes de faca.

A família da vítima esteve na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil nesta terça (1º) para dar informações sobre o caso. A mãe de Daniel Batista Nogueira falou com jornalistas e informou que o filho ainda se encontrava com a ex-mulher.