MPAC pede na justiça R$ 5 milhões de indenização ao Estado pela morte de crianças ocorridas no Pronto Socorro

O Ministério Público do Acre ajuizou, na última quinta-feira, uma ação civil pública por danos morais coletivos, contra o Governo do Estado, no valor de R$ 5 milhões pela morte de 12 crianças, por síndrome respiratória gripal aguda (SRAG).O fato aconteceu entre os meses de abril e julho desse ano, no Proto Socorro de Rio Branco.

No processo o promotor de justiça, Ocimar da Silva Sales, justificou que os valores, algo em torno de R$ R$ 250 mil para casa família, é uma forma de reparar os inúmeros danos causados a integridade física, moral e emocional das famílias.

Para o Ministério Público, a falta de leitos de UTI, oxigênio e a escassez de médicos, profissionais de saúde e medicamentos produziram um caos na saúde pública que contribuiu para que essas 12 crianças perdessem a vida.