Movimentação é baixa no primeiro dia de Enem na Uninorte

Mesmo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ter divulgado que o estado do Acre tem mais de 22 mil inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 – no primeiro dia do certame realizado neste domingo, 13, a movimentação é baixa nos arredores do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.

De acordo com membros da organização do evento, mesmo com o alto número de inscritos, a tendência é que não haja muita gente para a realização das provas. “Muitos se inscrevem e não comparecem ao local de prova”, disse o fiscal Eduardo Pontes.

Os dados do Inep apontam que somente na capital acreana, Rio Branco, são 14.140 inscritos. Do total de 22.181 inscritos este ano, 21.396 optaram por fazer a prova na versão impressa e 785 na versão digital. Os portões abriram às 10h da manhã e fecham às 11h

