Motociclista que morreu após carro invadir preferencial, levava o filho para a escola

A motociclista Elizete Rodrigues Gama da Silva, 47 anos, que morreu na manhã desta sexta-feira (11), no cruzamento das avenidas Elias Gorayeb com a Almirante Barroso, estava levando o filho adolescente de 14 anos para a escola. Elizete não resistiu aos ferimentos, após um veículo Siena, conduzido por uma servidora público, que teria avançado a preferencial.

Testemunhas informaram que as vítimas seguiam de moto pela Almirante Barroso, sentido centro, quando o Siena conduzido pela servidora, de 61 anos, avançou a preferencial, causando o acidente.

A moto que as vítimas estava bateu violentamente na lateral do carro. As vítimas caíram e ficaram em estado grave. Com a chegada do Samu foi feito a constatação do óbito de Elizete e o adolescente, socorrido ao Hospital João Paulo II.

Familiares informaram que Elizete levava o filho para a escola quando sofreu o acidente.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito foi acionada para o registro da ocorrência. A servidora pública foi conduzida à Central de Flagrantes.

