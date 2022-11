Motociclista morre após bater de frente com caminhonete

- Publicidade -

Na noite desta sexta-feira (18/11), um grave acidente impactou o trânsito na DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto, próximo a Furnas. Um homem de 34 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu depois de bater de frente com uma caminhonete. O acidente aconteceu por volta das 19h40.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), um dos veículos envolvidos era uma Chevrolet Blazer, de cor prata, conduzido por um jovem de 25 anos, que não se feriu.

Ainda de acordo com a corporação, o homem que morreu pilotava uma motocicleta Yamaha de cor preta e, quando foi atendido pelos socorristas do CBMDF, apresentava múltiplas fraturas. O óbito foi declarado no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros também informou que a dinâmica do acidente não é conhecida e que as polícias Civil e Militar foram acionadas para irem ao local.