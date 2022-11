Morte de estudante é investigada pela Polícia Civil em Epitaciolândia

- Publicidade -

A Polícia Civil de Epitaciolândia, no interior do Estado, instaurou inquérito neste sábado, 12, para apurar as circunstâncias do assassinato do estudante Vagner Carneiro, de 19 anos. O jovem foi morto a tiros em uma praça do município após sair da escola para ver uma amiga. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, 11.

De acordo com informações, Vagner conversava com uma menina quando foi surpreendido pelo criminoso. Ele ainda tentou correr, mas acabou alvejado a tiros e não resistiu. A vítima já tinha passagens pela polícia.

Acre News