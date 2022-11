Morre o ativista cultural e ex-presidente da Fundação Elias Mansour, Gregório Filho

- Publicidade -

Acabamos de receber a notícia da morte de um dos maiores contadores de história do Acre e do Brasil o escritor e ativista cultural Gregório Filho. Gregório era acreano e residia no Rio de Janeiro. O artista era membro da Academia Acreana de Letras (AAL) e foi Presidente da Fundação Elias Mansour (FEM). Para mim um poeta brilhante além de ser um dos artistas mais atuantes nas redes sociais e um escritor de primeira grandeza. Segundo informações da família o corpo será cremado.

Acre News