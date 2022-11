Morre homem que foi baleado pela própria esposa após discussão

De acordo com a Polícia Militar (PM), no dia 22 de outubro o homem foi atingido por pelo menos quatro disparos na barriga e nos braços. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Metropolitano, em Sarandi, conforme os socorristas do Samu.

No dia em que o homem foi baleado, a esposa dele foi encaminhada para prestar depoimento na delegacia e liberada, segundo a delegada da Polícia Civil Karen Nascimento Friedrich.

À delegada, a mulher disse que vinha sofrendo ameaças do marido por muito tempo e afirmou que ele tentou atingi-la com o carro.