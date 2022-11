Morre aos 36 anos o icônico Nagrelha, “Estrela do Kuduro”

- Publicidade -

Morreu Gelson Caio Manuel Mendes, conhecido pelo público angolano como o icônico Nagrelha. Tinha 36 anos.

A notícia, que deixou devastada a enorme legião de fãs do cantor, um dos fundadores do grupo ‘Os Lambas’, foi confirmada de forma oficial, nesta sexta-feira, por um comunicado do Ministério da Cultura e Turismo angolano.

“Nagrelha é o kudurista com maior legião de fãs em Angola, um dos fundadores do grupo ‘Os Lambas’, com uma forma de cantar peculiar, conquistou o Kuduro no ano de 2000”, refere a nota citada pelo Jornal de Angola e assinada por Filipe Zau, ministro da Cultura e Turismo.

Nagrelha, considerado o “Estado-Maior do Kuduro” em Angola, lutou durante os últimos sete meses contra problemas respiratórios graves. Acabou por morrer no hospital D. Alexandre do Nascimento, em Luanda, despedindo-se da mulher e quatro filhos.

Entre os temas mais conhecidos de Nagrelha estão ‘Toque do Nana’, ‘Não me agarra assim’, ‘Desce Mais’, ‘A Tchu Tchu Tcha’, ‘Banzelo’, ‘Ninguém é dono de ninguém’, entre muitos outros.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL