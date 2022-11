Moraes determina que PM retire manifestantes em frente do 4º BIS

- Publicidade -

Na noite de domingo, 6, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Militar (PM) do Acre retire manifestantes que estão em frente ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS). A informação foi dada pelo jornalista Renato Souza, do R7.

O batalhão do Exército recebe manifestantes desde a quarta-feira (2), eles solicitam uma intervenção militar contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ato considerado antidemocrático e criminoso. Além das intensas reclamações de moradores da região, que alegam perturbação do sossego.

Pela determinação, a PM tem poucas horas para a retirada dos manifestantes, os dois organizadores do ato serão multados. Moraes determinou ainda que cada veículo que estiver sendo usado para o bloqueio seja multado em R$ 100 mil. A ordem atende a um pedido do Ministério Público do Acre (MPAC), que alega que a PM está se omitindo a fazer a desobstrução.

Desde 30 de outubro, quando o resultado das eleições deu a vitória a Lula, bolsonaristas têm feito bloqueios nas estradas e em frente a quarteis em vários estados brasileiros.

No dia seguinte ao segundo turno, o STF referendou, por unanimidade, a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e polícias militares dos estados desobstruam todas as rodovias bloqueadas.