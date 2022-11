Moradores protestam contra falta de energia há mais de 12 horas no bairro Waldemar Maciel

- Publicidade -

Moradores do bairro Waldemar Maciel, em Rio Branco, bloquearam a estrada do Calafate, na noite desta terça-feira, 1, para protestar contra a falta de energia elétrica no bairro. Segundo o grupo, o problema já dura há muitos dias.

Devido á manifestação que teve início por volta das 19:00h, um congestionamento se formou no local nos dois sentidos da via. No entanto, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Acre, estão acompanhando a movimentação dos moradores.

Os populares demandam que representantes da empresa Energisa realizem uma negociação para normalizar a oferta de energia no bairro.

Segundo eles, o problema já dura muitos dias, e nada é resolvido. Hoje, a energia desligou por volta das 9:00h e até às 19:00, que foi o início do bloqueio, não tinha retornado. Moradores ligaram para a empresa, informando o ocorrido, eles enviaram um carro para averiguar a situação, mas conforme os populares, eles só deram uma ronda no bairro e foram embora.

Um morador relatou a nossa reportagem, que o transformador é monofásico, quando tem ventania, a luz apaga. Eles alegam que a Energisa religa, mas a quantidade de casas são muitas, e a carga não é suportada pelas redes de distribuição. Ainda segundo o morador, teve dias que os funcionários da Energisa ligaram a luz mais de oito vezes e sempre apagava, deixando os moradores sem luz a cada 15 minutos.

Eles alegam que todos os órgãos responsáveis já foram avisados do problema e nada foi resolvido até agora, por isso fecharam a estrada, e a manifestação só será finalizada quando alguém da empresa for até o local e negociar melhorias na distribuição de energia.