Moradores em situação de rua ateiam fogo em prédio abandonado de Rio Branco

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre de combate á incêndios, foi acionada na noite desta quarta-feira, 9, para atender uma ocorrência de princípio de incêndio, na rua 24 de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco.

O sinistro ocorreu em um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que se encontra abandonado, onde os moradores de rua e usuários de entorpecentes se camuflam para fazer o uso de substâncias químicas.

Segundo informações, um casal de usuários de drogas que estava no prédio abandonado, iniciou uma discussão, e resolveram colocar fogo nos papelões que serve como cama durante a noite. Rapidamente, o fogo tomou outras proporções, sendo preciso chamar o Corpo de Bombeiros para debelar as chamas. Após a equipe chegar no local, imediatamente o incêndio foi controlado e o prédio isolado, para evitar a entrada de moradores novamente no imóvel.

Veja o vídeo: