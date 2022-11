Moradores do Bujari reclamam das condições de Ponte em rua do município; Veja o vídeo

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira 17, os moradores da rua Clotilde Nonato localizada no município de Bujari entraram em contato com a nossa equipe, para denunciar as condições de uma ponte que está em péssimas condições.

Os moradores reclamam que a falta de estrutura da ponte dificulta o tráfego dos mesmos pela localidade, segundo os moradores existem pessoas doentes que necessitam de atendimento médico, e não conseguem sair da rua por conta das condições da ponte.

“É difícil de nois sairmos daqui para ir em busca de realizar atividades básicas, como ir a super mercado ao banco, até mesmo ir em busca de atendimento médico” disse um morador.

Segundo os moradores eles já pediram diversas vezes que a ponte fosse restaurada, mas nunca obtiveram resposta. Até o fechamento dessa matéria não tivemos resposta da secretaria municipal de obras do Bujari.

Veja o vídeo: