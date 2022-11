Modelo mata noivo em motel, foge seminua e rouba kombi escolar durante fuga

- Publicidade -

Uma mulher de 31 anos foi presa nesta quarta-feira (9) após matar o noivo em um motel na cidade de Cocalzinho de Goiás, situada próxima ao Distrito Federal. O crime tem chamado atenção tanto pela fuga peculiar quanto pela motivação.

Marcela Ellen Paiva Martins é modelo e, depois de matar o noivo, fugiu em um carro de luxo do estabelecimento. Durante a fuga, o carro foi bloqueado pelo rastreador e, por isso, ela acabou roubando uma kombi escolar.

De acordo com informações do delegado Rafhael Barboza ao g1, Marcela confessou os crimes depois de ser encontrada com uma arma seminua em um posto de gasolina. Ela responderá ao crime por homicídio e roubo.

Marcella morava junto com seu noivo, Jordan Lombardi, de 39 anos, em São Paulo. Os dois estavam em viagem por Brasília e hospedados em um hotel. O veículo o qual ela utilizou para fugir é um Audi Q7, de 2021, que vale cerca de R$ 400 mil.

Segundo a modelo, o crime foi motivo devido a recusa do marido em denunciar à Polícia Civil de São Paulo um susposto crime de estupro de vulnerável da própria filha dele, que tem 3 anos. Ainda segundo ela, o noivo se recusou a fazer denúncia temendo que a carreira de empresário pudesse se prejudicada. (Com informações do G1)