Míssil da Coreia do Norte sobrevoa Japão, que emite alerta à população

- Publicidade -

Autoridades do Japão afirmam que um míssil balístico pode ter sido lançado da Coreia do Norte na noite desta quarta-feira (2/10), manhã de quinta no fuso horário japonês.

Segundo a Guarda Costeira do Japão, o míssil teria sobrevoado o território do país e parece ter caído no Oceano Pacífico.