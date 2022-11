Mirando 2026, PL quer ampliar base de Bolsonaro nos municípios

A ideia é fazer com que o partido ganhe capilaridade país afora, fazendo o máximo possível de vereadores e prefeitos. Com isso, o plano é manter tanto a legenda como o nome de Bolsonaro em evidência. O grupo bolsonarista não quer dar espaço para que perca força o movimento que levou Jair para a presidência e que praticamente dividiu os votos com Lula nas eleições 2022 (o atual presidente teve 49,1% dos votos válidos).

No governo desde 2019, o mandatário foi derrotado nas urnas pelo seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a disputa em segundo turno. Foi a primeira vez, desde a redemocratização, que um presidente não foi reeleito no Brasil.

Além de ampliar a base nos estados, o atual chefe do Executivo deverá coordenar uma oposição à gestão de Lula. No Congresso, o PL pretende fazer “oposição ferrenha” ao novo governo eleito.

Líderes e aliados ouvidos pelo Metrópoles afirmam que a orientação da cúpula é ir contra as propostas sugeridas pelos partidos apoiadores do próximo presidente. No entanto, a bancada poderá ser liberada para entrar em acordo com pautas que sejam favoráveis à população, como por exemplo, a PEC de Transição.

PEC

A proposta foi colocada à mesa para que, já em janeiro do próximo ano, o Executivo consiga realizar o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600 e aumentar o valor do salário mínimo. A cúpula do PL considera que as pautas incluídas na PEC já eram de interesse de Bolsonaro, em um segundo governo.

Metrópoles