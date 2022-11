Ministros do STF são convidados pelo Presidente para reunião no Palácio da Alvorada

- Publicidade -

Fontes do Palácio do Planalto confirmaram que o presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez um convite para comparecer ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira (1).

Segundo interlocutores do presidente, Jair Bolsonaro quer expor o que achou de “falta de equilíbrio” de alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral sobre a condução do processo eleitoral no último domingo (30).

Em seguida, após o possível encontro com os ministros, o presidente deve fazer um pronunciamento.

Desde domingo (30), após o resultado da votação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro está em silêncio e recluso no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Oficialmente, o STF não confirmou o encontro.

Fonte/ CNN BRASIL