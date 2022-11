Ministério Público pede providências sobre despejo de lama no Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou uma notícia de fato solicitando informações sobre as medidas adotadas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), em relação à situação do Igarapé Preto, tomado pela lama após as chuvas desta terça-feira, 15.

Imagens feitas por moradores mostram que a lama escorre de um dispositivo de drenagem em uma parte do igarapé localizado na Rodovia AC-405, onde o Governo do Estado executa obra de duplicação em 11 quilômetros, do bairro Cohab até o aeroporto da cidade.

De acordo com o promotor de Justiça Iverson Bueno, titular da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, o MPAC por meio de uma equipe técnica acompanha o caso e realizou uma diligência no local.

O promotor destaca, ainda, que o procedimento instaurado após a visita, além de acompanhar as providências para a contenção de danos ambientais, requer informações sobre a autuação dos responsáveis por parte do IMAC.

[Agência de Notícias do MPAC]