Ministério da Saúde envia para o Acre 3,3 mil doses da Pfizer para crianças de 6 meses a 3 anos

O Acre vai receber do Ministério da Saúde (MS) 3,3 mil doses de imunizante da Pfizer. O quantitativo é destinado para crianças com idade entre 6 meses e 3 anos com comorbidades. A ação acontece por iniciativa nacional de distribuição de 1 milhão de doses.

Segundo o MS, as vacinas devem ser enviadas para o Acre e o restante do país até hoje (11). A recomendação da pasta é que o imunizante contra o novo coronavírus seja aplicado simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais.

O ministério informou ainda que, neste momento, a vacinação para essa faixa etária está restrita para crianças com comorbidades.

Por Wanglézio Braga/Acre News