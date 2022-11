Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional nas rodovias de Rondônia

- Publicidade -

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao governo de Rondônia e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a circulação nas rodovias do estado por quinze dias.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (8), veio na esteira das manifestações que bloqueiam as rodovias desde a divulgação do resultado da eleição presidencial.

A portaria determina a articulação da Força Nacional com os órgãos de segurança de Rondônia, sob a coordenação da Superintendência da PRF no estado. Ainda de acordo com o texto, o contingente disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça.