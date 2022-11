Militares recuperam duas caminhonetes na Bolívia

- Publicidade -

Uma ação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia boliviana resultou na recuperação de duas caminhonetes, no domingo, 06, o fato ocorreu no país vizinho, dois suspeitos foram presos em Epitaciolândia.

Os militares receberam informações de que duas caminhonetes roubadas estavam na Bolívia, inclusive o filho da vítima fez uma filmagem do suspeito e do veículo no país vizinho, dois policiais militares foram a Bolívia trocar informações sobre o ocorrido, quando no deslocamento encontraram o carro próximo a uma barreira feita pelos policiais bolivianos que de imediato pararam o veículo e flagraram o crime.

A segunda caminhonete foi encontrada após uma abordagem realizada durante uma blitz na BR 317, Epitaciolândia, onde o receptador foi preso, juntamente com uma passageira.

A PMAC encaminhou os envolvidos a delegacia para os procedimentos cabíveis, além de ter sido feita a restituição dos bens aos proprietários.

Fonte: Assessoria da PMAC