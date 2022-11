Milionário, William Bonner tem vida luxuosa com salário avantajado, carros caríssimos e coleção de relógios

- Publicidade -

O apresentador do ‘Jornal Nacional’, da Globo, o âncora William Bonner, merecidamente, leva uma vida muito confortável e esbanja luxos diante de todo seu talento como um jornalista dedicado do maior e mais tradicional noticiário do Brasil.

Com mais de 30 anos de carreira na Globo, William Bonner conquistou seu lugar ao sol e, sem dúvidas, ganha um salário bem avantajado da emissora dos Marinho. Com contrato firmado até 2025, especula-se que o âncora receba R$ 900 mil reais ao mês.

William Bonner, além de comandar o ‘Jornal Nacional’, é editor-chefe da atração na Globo. Vale destacar que os frutos de seu trabalho brilhante são seus gostos caros, como uma mega mansão em que vive em um condomínio de alto padrão.

Antes do divórcio com Fátima Bernardes, o ex-casal possuíam inúmeros imóveis em uma área nobre do Rio de Janeiro. Dentre eles, se estaca uma casa de 500m² em um condomínio de luxo em Mangaratiba, um apartamento na zona sul da cidade, e uma mansão na Barra da Tijuca.

Se juntarmos todo os imóveis que já foram de posse de William Bonner, os valores podem bater a cifra surpreendente de R$ 10 milhões de reais. Muito provavelmente, boa parte destes imóveis já podem ter sido vendidos na partilha de bens após a separação de Fátima Bernades.

Mesmo assim, William Bonner segue sendo um famoso milionário e não ficou desfocado em sua riqueza, afinal de contas, ele se mudou para o apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, que sozinho, é avaliado em R$ 5 milhões de reais.

Fátima Bernardes, por sua vez, após o divórcio, foi morar na mansão na Barra da Tijuca com os filhos naquela época. A casa luxuosa sempre surge em algumas imagens compartilhadas pelos filhos do ex-casal nas redes sociais.

TV Foco