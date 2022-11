Michelle nega crise no casamento com Jair Bolsonaro: “Seguimos unidos”

- Publicidade -

Nesta última segunda-feira (31/10), a web foi tomada pelo rumor de que o casamento de Jair Messias Bolsonaro, 67 anos, com Michelle Bolsonaro, 40, estaria em crise após a derrota do político do PL na eleições presidenciais. É que os internautas perceberam que o político deixou de seguir a primeira dama nas redes sociais assim que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu, gerando diversos boatos sobre o possível fim da relação e até mesmo um casamento de fachada.

Casamento de Bolsonaro com Michelle vira alvo de especulações após ‘unfollow’ nas redes sociais

De acordo com algumas teorias dos internautas, o casal na verdade já estaria separado há dois anos, mas o casamento continuava “de pé” pela imagem política do agora presidente, que defende a família acima de tudo.

Ao ver que virou alvo de muitas especulações e piadas, Michelle resolveu se manifestar sobre o assunto através do Instagram e desmentir os boatos à respeito de sua união com Jair: “Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando, “na alegria e na tristeza…”. Que Deus abençoe a nossa amada Nação.“, escreveu nos stories. (Veja print na galeria de fotos acima!).

Reação dos seguidores

Os internautas, é claro, não deixaram de reagir a publicação feita por Michelle: “Michelle Bolsonaro esclarece que os unfollows vieram porque quem toma conta do perfil presidencial é um nenenzão de quase 40 anos.“, tirou sarro logo a princípio um perfil no Twitter; “Vamos ver quanto tempo dura isso depois de janeiro.“, apostou um segundo; “A primeira dama se pronunciou sobre o casamento antes do presidente se pronunciar sobre eleições porque, prioridades né?“, riu mais uma.

O silêncio de Bolsonaro

Ao contrário de sua esposa, Bolsonaro, entretanto, ainda não fez nenhum pronunciamento desde que o resultado das urnas veio à tona, revelando a vitória do seu adversário. O presidente se recolheu e não recebeu assessores nem mesmo aliados.

