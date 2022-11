Michelle desmente que Bolsonaro tenha sido internado

- Publicidade -

Após circular a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha dado entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) na noite de quinta-feira (17/11) com dores abdominais, a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, afirmou que a informação não é verdadeira. “Mentira”, publicou Michelle, em um stories nas redes sociais, nesta sexta-feira (18/11).

A informação de que Bolsonaro tinha ido ao hospital foi revelada pelo jornal O Estado de S.Paulo por meio fontes do Gabinete de Segurança Institucional. De acordo com as informações, Jair Bolsonaro teria dado entrada no HFA na noite desta quinta-feira (17) devido a uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, também confirmou ao Correio que o presidente não recebeu atendimento em nenhum hospital.

Em 2018, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro sofreu uma facada que perfurou o intestino grosso. Desde então, o presidente passou por seis cirurgias em decorrência do episódio.

O presidente está recluso no Palácio da Alvorada há duas semanas, desde que foi derrotado nas eleições pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva. O vice, Hamilton Mourão, chegou a afirmar que Bolsonaro está com feridas na perna, que o impedem de colocar calças. “É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?“, afirmou o vice-presidente.

Correio Braziliense