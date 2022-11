Michelle Bolsonaro compartilha vídeo pedindo impeachment de Moraes

- Publicidade -

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, na quinta-feira (10/11), vídeo publicado no perfil do senador Luis Carlos Heinze, do PP, em defesa do impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Michelle pediu para os seguidores assistirem ao vídeo completo. Nele, Heinze diz no plenário do Senado que Moraes “extrapolou todas as barreiras constitucionais”.

O senador do PP afirma que o comportamento de Moraes é “abusivo” e que o ministro cometeu atos “flagrantemente inconstitucionais”. Heinze também diz que os “desmandos” de Moraes levam o país para uma “escalada autoritária”.

Assim como Bolsonaro, Michelle tem se mantido reclusa desde o resultado da eleição presidencial. O casal não reconheceu a vitória do petista.

Metrópoles