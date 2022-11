Messi x CR7: “A última dança” de duas lendas em Copas do Mundo

- Publicidade -

Possivelmente na última Copa do Mundo de Messi e Cristiano Ronaldo, os atacantes chegam para a competição vivendo fases completamente opostas. O argentino desfilando futebol no PSG, enquanto o português vive uma temporada polêmica no Manchester United, onde amarga o banco de reservas.

Messi soma 26 participações em gols em 19 jogos pelo clube parisiense, sendo 12 tentos e 14 assistências. Além do momento individual, a lenda hermana chega com a moral elevada, junto do elenco Albiceleste, defendendo uma invencibilidade de 36 jogos sem saber o que é perder e com os títulos da Copa América e da Finalissíma na mala.

Vale lembrar também que, ao lado de Brasil, França e Inglaterra, a Argentina é tratada como uma das favoritas ao título no Catar.

Tendo batido na trave em 2014, quando foi vice-campeão do mundo em pleno Maracanã para a Alemanha, edição em que o camisa 10 foi eleito o melhor jogador da competição, o elenco Hermano está fechado para jogar “por Messi e para Messi”.

A estreia da Argentina na Copa do Mundo será na terça-feira (22/11), ás 7h, diante da seleção da Árabia Saudita, no Lusail, local de estreia da Seleção Brasileira e da grande final.

Polêmicas

Já Cristiano Ronaldo vive momentos conturbados dentro e fora de campo. Sendo utilizado como um reserva na maior parte da temporada por Eric Ten Hag, o camisa 7 tem apenas três gols e duas assistências em 16 jogos pelos Red Devils.

De acordo com o Daily Mail, após a polemica entrevista do astro lusitano ao jornalista Piers Morgan, onde não poupou palavras para criticar o United e, principalmente, o treinador do clube, os jogadores do Manchester estariam cobrando a saída do atacante após a Copa do Mundo.

No entanto, o futuro de Ronaldo segue incerto tendo em vista que, no inicio da temporada, tentou ser negociado mas não obteve interesse de nenhum clube de ponta na Europa.

Pela Seleção Portuguesa em 2022, Cristiano entrou em campo em cinco oportunidades, tendo marcado dois gols e contribuído com uma assistência.

Vale lembrar que o atacante português está indo para a sua 5ª Copa do Mundo consecutiva (2006, 2010, 2014, 2018 e agora 2022). Nas edições anteriores, CR7 soma 17 jogos disputados e sete tentos anotados.

A estreia de Portugal no Mundial do Catar será na quinta-feira (24/11), ás 13h, contra a seleção de Gana, no Estádio 974, construído com containers.

