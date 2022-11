Menino de 11 anos atropelado por moto e carro após sair de escola no Acre é extubado e tem quadro estável

No vídeo, é possível ver que o amigo dele já estava do outro lado da rua. Ele, então, atravessa a alguns metros da faixa de pedestre e é atingido primeiramente pela motocicleta, cai, e o carro, que também estava na via, passa por cima dele. Assim que percebe, o amigo que estava com ele fica desesperado. O motociclista para ao colidir com contra o muro, mas o motorista do carro segue.

Por Aline Nascimento, g1 AC — Rio Branco