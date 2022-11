Meningite: mulher morre três dias após o início dos primeiros sintomas

- Publicidade -

Carla Daniela Padilha da Silva, de 29 anos, morreu vítima de meningite não especificada, no último sábado (12), após ser transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Nova Mutum. A vítima era moradora de Sinop (479 km de Cuiabá). Conforme o marido de Carla, João Damasceno, os sintomas tiveram início na quinta-feira (10). Na sexta-feira (11), ela procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passando mal e com febre.

Após algumas horas tomando soro, a paciente deixou o hospital para aguardar o resultado dos exames em casa. No mesmo dia, Carla precisou voltar à unidade de saúde, onde foi internada. Além de disenteria, a jovem estava ainda com o rosto roxo. “Como se estivesse minando sangue de dentro para fora”, relatou o marido dela.

Após piora no quadro, Carla precisou ser transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Nova Mutum. Três dias após o início dos primeiros sintomas, ela não resistiu e faleceu. Carla deixou o marido e dois filhos.

Casos De janeiro a setembro de 2022, nove óbitos por meningite foram registrados em Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). A doença meningocócica pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas.

Fonte: Jornal Rondônia vip