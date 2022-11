Menina de 14 anos morre atropelada após fugir de Pit bull

- Publicidade -

Uma menina de 14 anos, identificada como Yasmim, morreu atropelada na noite desta terça-feira (1), após fugir de um cachorro na avenida das Flores, sentido bairro/Centro, localizado na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, Yasmim estava com mais quatro amigos voltando para casa, quando foi surpreendida na rua por dois cachorros da raça Pit bull que se soltaram da local onde estavam presos.

Segundo um dos adolescentes, os cachorros já apareceram tentando avançar em cima deles. Yasmim, com medo, se desesperou e acabou correndo para rua, onde foi brutalmente atropelada por um carro.

O impacto foi tão forte que a menina foi arremessada a metros de distância do local onde foi atropelada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ainda chegou a ser acionado, mas ao chegarem no local constataram o óbito da adolescente.

Os familiares de Yasmim foram informados sobre o acidente e chegaram no local muito abalados com a notícia.

Outro adolescente, na tentativa de fugir dos cachorros, também acabou se ferindo, mas foi socorrido pelo SAMU.

O motorista do veículo permaneceu no local do acidente até a chegada do SAMU e da Polícia Militar, e prestará esclarecimentos sobre o caso.

Já o responsável pelos cachorros, está sendo procurado e responderá por omissão de cautela dos animais, segundo 0 delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).