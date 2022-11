Memorial mórbido: cachorro de estimação morto é transformado em tapete; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma família australiana decidiu lidar com o luto da morte do cachorro de estimação de uma forma inusitada. Ela decidiu preservar o golden retriever para sempre, ao submeter o corpo do animal ao processo de taxidermia — o que o transformou em um tapete.

“Lindo e velho golden retriever preservado como uma pele para a família dele”, escreveu a empresa Chimera Taxidermy, em legenda de vídeo compartilhado no Instagram. “Finalmente, pronto para ir para casa.”

Conforme reportado pelo Yahoo News Austrália, Maddy, a proprietária do negócio, explicou que “a pele foi transformada em couro, para que os pelos não caíssem”.

A técnica deve garantir que a peça pemaneça em boas condições nos próximos anos.

A cena de um cachorro murcho sobre o chão atraiu a atenção de diversos usuários, que se dividiram entre entusiastas e receosos.

“Estou tão feliz que mais pessoas estão fazendo isso agora”, elogiou uma seguidora. “Isso é interessante, mas certamente não é para todos”, escreveu outra.

Em declaração ao Yahoo, Maddy concordou com o último comentário: “A taxidermia de animais de estimação só se tornou mais popular nos últimos cinco anos, então é uma coisa muito nova para a maioria das pessoas”, explicou.

Ainda assim, ela garante se sentir grata por ajudar as pessoas em um momento de dor.