Meire Serafim, deputada estadual eleita federal no último dia 2, representa o Acre na Unale

A deputada estadual Meire Serafim, uma das mais votadas para a Câmara Federal nas eleições deste ano, participou em Recife (PE) do 25ª Congresso da Unale (União dos Legisladores e Legislativos Estaduais) que termina neste sábado, 12. O evento começou na última quarta-feira, 9, com a presença de parlamentares de todo o Brasil, governadores e convidados estrangeiros.

“Uma honra representar o Acre neste Congresso. Tem sido dias de muito aprendizado”, comentou a deputada. Meire informa que o evento tem como principal tema de debates o “Rumo ao Parlamento do Futuro”, que conta com a contribuição de palestras dos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás; Romeu Zema, de Minas Gerais; Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Raquel Lira, governadora eleita de Pernambuco.

De acordo com a parlamentar, o 25º Congresso da Unale teve uma programação bastante extensa, envolvendo, além das palestras, encontro com parlamentares de países como Uruguai, Eslovênia e Estados Unidos para troca de experiências sobre modelos socioeconômicos sustentáveis e avanços tecnológicos nos setores público e privado. Também foi realizada a eleição para a nova diretoria da Unale.

[Dora Monteiro]