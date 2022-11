Médico Pedro Pascoal é exonerado da Coordenação do SAMU

- Publicidade -

O médico Pedro Pascoal não é mais coordenador do Estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE). O decreto de exoneração foi assinado pelo governador Gladson Cameli (PP) e publicado na edição de hoje (11) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Pedro Pascoal pediu a exoneração para se dedicar a trabalhos particulares em São Paulo (SP). Na mesma edição do DOE, Gladson Cameli nomeou em substituição, Eduardo Formiga Nogueira. A apresentação do mesmo deve ser realizada nas próximas horas na sede do SAMU pela gestão da SESACRE.

Por Wanglézio Braga/Acre News