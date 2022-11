Médica falta a plantão no hospital de Xapuri, alega estar de atestado, mas é desmentida por diretor

- Publicidade -

Familiares de pacientes relataram e servidores confirmaram que o hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, ficou cerca de seis horas ininterruptas sem médico na manhã desta sexta-feira (11) em razão da ausência da profissional de plantão, Raíssa Ferraz.

Segundo o relato, sob a condição de anonimato, de um parente de um dos pacientes que aguardavam por atendimento, entre os quais estavam quatro grávidas, entre as quais uma perdendo líquido, a situação foi de grande preocupação.

A reportagem teve o cuidado de confirmar com fonte ligada à unidade de saúde a veracidade da situação. Segundo as informações, havia no hospital cerca de 10 pacientes aguardando por avaliação, inclusive duas crianças na pediatria.

Em meio aos esforços da equipe de enfermagem para fazer o que estava ao alcance, deu entrada na unidade um paciente terminal de câncer precisando de atenção médica imediata. Apenas por volta das 12h30, uma médica acionada pela direção chegou ao hospital.

Procurado, o gerente da unidade hospitalar, o enfermeiro Josimar dos Santos, afirmou que a médica Raíssa Ferraz faltou ao trabalho sem apresentar justificativa. Segundo ele, tentativas de contatar a profissional foram feitas durante toda a manhã, sem sucesso.

“A doutora Raissa Ferraz não compareceu à unidade e nem justificou com atestado. Não consegui falar com ela e quem tá na escala é o responsável pelo plantão. Tudo o que acontecer é de responsabilidade dele. A gente não compactua com esse tipo de coisa”, disse.

Ao ac24horas, a médica afirmou que está de atestado médico e que tanto o gerente da unidade hospitalar quanto o setor de Recursos Humanos (RH) estavam cientes da situação. No momento em que atendeu ao contato, ela afirmou que fazia exames.

“Entendi, mas estou de atestado médico. E Josimar estava ciente, setor de RH também. Para admiração, é mais fácil culpar o servidor”, disse ela quando foi informada de que a direção do hospital negou que ela tivesse apresentado o documento.

Confrontado com a resposta da médica, o gerente Josimar dos Santos enfatizou que ela não apresentou o atestado médico e ainda enviou como comprovação um áudio de uma conversa com um servidor do RH reforçando que o setor não recebeu o documento.

Por Raimari Cardoso/O Alto Acre