“Me desvincular do Faustão…”; Luciano Huck teria ido à direção da Globo e pedido o fim de um dos quadros mais conhecidos da atração

O comunicador Luciano Huck não estaria feliz com a audiência de um dos quadros do seu programa no “Domingão”. O esposo de Angélica teria ido até à direção e pedido que o quadro “show dos famosos” fosse retirado do cronograma da atração. As informações que foram divulgadas são do jornalista Lo-Bianco, no A Tarde É Sua, desta quinta-feira.

”A gente está falando de um dos quadros mais famosos, o ‘Show dos Famosos’, um quadro que o público adorava assistir e foi um dos sucessos pelo Faustão. Mas, a gente teve a informação de que o Luciano Huck teve uma reunião agora de final de ano com a Globo, para um planejamento para 2023 e nesse planejamento ficou apenas o ‘Dança dos Famosos’, ‘The Wall’, ‘Acredite Quem Quiser’, ‘Pequenos Gênios’, ‘Batalha do Lip-Sinc’ e ‘Quem Quer Ser um Milionário”, afirmou o repórter.

Lo-Bianco ainda deu mais detalhes das motivações de Huck não querer mais levar em consideração o quadro na sua atração. ”O Luciano Huck foi à direção da Globo e disse ‘olha, gente, foi muito trabalhoso me desvincular do Faustão, a gente está conseguindo isso agora. […]Eu acho interessante a gente virar o ano sem absolutamente sem nenhuma herança do Faustão”’, esclareceu Lo-Bianco.

Vamos juntos, Robert! Os professores são os nossos super-heróis! Ah, e chama no inbox pra falarmos sobre essa Lata Velha aí na Stark Industries. https://t.co/mR8VSMctTa pic.twitter.com/pbIpEMf0YB — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 28, 2022

Por mais que as especulações tomem conta dos arredores da emissora carioca, Huck parece feliz com a sua vida fora das câmeras. Recentemente o apresentador completou 18 anos de casado com sua loira. A apresentadora publicou uma linda homenagem à data em seu Instagram oficial com um texto bastante apaixonado pelo “dono” das tardes de domingo da Globo.

Fonte: Bolavip Brasil