Mbappé pressiona e diz ao PSG que quer seu ‘novo amigo’ como titular no ataque

Na última janela de transferências, depois de muita polêmica, Kylian Mbappé assinou um novo e exorbitante contrato com o PSG. O craque francês estava na reta final de seu vínculo, sendo forte alvo do time do Real Madrid.

Porém, Kylian resolveu ficar pois, conforme repercutido localmente na época, recebeu várias ‘regalias’ neste novo contrato, e uma delas, envolveria até mesmo a montagem do elenco.

O principal desejo de Mbappé, de acordo com a imprensa, seria a saída de Neymar e a chegada de um novo centroavante, sendo Robert Lewandowski o nome escolhido por Kylian. Tudo isso, para o camisa 7 poder jogar na posição do brasileiro.

Mbappé quer Ekitike como titular

Todavia, Neymar permaneceu e de titular, com Kylian fazendo o papel de centroavante da equipe. Agora, por sua vez, o jogador estaria novamente pressionando a diretoria da equipe, mas para que Hugo Ekitike se torne o titular na posição.

De acordo com Benjamin Quarez, Mbappé vem se aproximando cada vez mais do francês e, agora, pressiona a equipe para que o jovem se torne titular ao seu lado, fazendo, muito possivelmente, com que Neymar fosse para o banco.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil