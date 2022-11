Maria das Vitórias deixa o Senado nesta quinta e Petecão reassume

- Publicidade -

A senadora Maria das Vitórias (PSD-AC) deixa o Senado nesta quinta-feira, 03. Suplente, Vitórias foi empossada em 6 de junho passado na vaga do titular Sérgio Petecão (PSD-AC), que se ausentou do mandato por 120 dias para se dedicar à campanha para governador do Acre, nas eleições deste ano.

A senadora Maria das Vitórias classificou o período que representou o Acre no Parlamento como “muito proveitoso”, uma vez que conseguiu liberar emendas parlamentares para o Juruá e também participar de discussões importantes em defesa da pessoa idosa, da mulher, dos menos favorecidos e das causas sociais, inclusive com apresentação de propostas legislativas e de um projeto de lei que garante proteção à gestantes e nascituros, que já se encontra em fase de análise do relator.

“Foi uma experiência única. Tive a oportunidade de ser assessorada pela equipe do senador Sérgio Petecão, formada por pessoas preparadas e responsáveis. Também tive a oportunidade de visitar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns ministérios e, prá mim, foi uma experiência que levarei para sempre com a certeza que dá prá fazer política com seriedade.” – disse.

Quase metade dos suplentes em exercício no Senado assumiu a titularidade nos últimos dois meses. È o período em que parte dos titulares se afasta para articulações políticas nos estados ou se dedicarem integralmente às campanhas. Apesar do período atípico, a senadora Maria das Vitórias disse que conseguiu apresentar propostas importantes de interesse do Acre e da população.

“Saio com a sensação do dever cumprido. Gostaria de ter feito muito mais, mas por conta do período eleitoral não tivemos debates suficientes e, exatamente pela falta de reuniões, não tivemos a oportunidade de apresentar mais demandas de interesse do Acre” – enfatizou.

Direto do Planalto