Marcus Alexandre poderá ser indicado para assumir DNIT no governo Lula

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), deverá assumir o Dnit no Acre a partir de janeiro do ano que vem, já no governo de Lula. A informação foi confirmada por interlocutores petistas na manhã desta segunda-feira, 21.

Quem também segue no páreo, é o engenheiro Thiago Caetano, servidor de carreira do órgão e que já dirigiu a instituição, também é comentado. Marcus seria uma indicação do PT e Caetano do senador Sérgio Petecão (PSD), cujo partido integrará a base de apoio do terceiro mandato do presidente eleito Lula.

O atual dirigente do órgão, o engenheiro Carlos Morais, deverá entregar a superintendência até o dia 31 de dezembro. Ele também é servidor do Dnit e continuará na equipe com os demais técnicos.