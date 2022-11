Mansão luxuosa, carrões e viagens: Eduardo Costa acumula milhões e como ele vive é de surpreender

- Publicidade -

O cantor sertanejo Eduardo Costa é atualmente um dos maiores nomes da música sertaneja, e coleciona muitos sucessos e polêmicas na sua carreira. O artista que ganhou notoriedade ao lado de Leonardo durante a turnê “Cabaré”, pensou em abandonar a carreira após ser expulso do projeto. No entanto, ele acabou se reinventando durante a pandemia e fez uma verdadeira fortuna fora da música.

A princípio, ele passou parte da infância em Abre Campo, em Minas Gerais. Aos 8 anos, se mudou para Santa Luzia, no mesmo estado. Contudo, antes da fama, vendeu verduras, picolés e salgados. Em seguida, em 1994, fez seu primeiro show como profissional com a banda K&Pira. Três anos depois, formou dupla com Cristiano. Ambos os trabalhos não duraram muito.

O primeiro disco solo foi lançado de forma independente em 1998 e o primeiro profissional, em 2001, “Ilusão”. A partir daí grava em sequência diversos álbuns como “No Boteco”. Em 2006, lança o primeiro DVD e, quatro anos mais tarde, o segundo, “De pele, Alma e Coração”. Ao lado de Leonardo lança, em 2014, o CD/DVD “Cabaré”.

Eduardo Costa usou o dinheiro que ganhou com seus shows e investiu em mansões, carrões de luxo e viajou ao redor do mundo. Com shows lotados, ele acumula uma fortuna estimada em 20 a 50 milhões de dólares.