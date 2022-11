- Publicidade -

Nesta quinta-feira, 3, manifestantes apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se mantém por mais de 24h acampados na frente do Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva – 4° BIS, localizado em Rio Branco, em busca de apoio dos oficiais do exército para a realização de uma intervenção militar.

O grupo de apoiadores buscam impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao comando do Palácio do Planalto em 2023.