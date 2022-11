Manifestantes são comunicados para retirar barreiras ou poderão ser multados e retirados à força da BR 317

- Publicidade -

Por volta das 10 horas desta terça-feira, dia 1º de novembro, uma equipe de patrulheiros rodoviários federais (PRF), se deslocaram até o km 5 da BR 317, (Estrada do Pacífico), sentido Brasiléia/Assis Brasil, para notificar os manifestantes que montaram barreira desde as primeiras horas desta segunda, dia 31 de outubro.

Os organizadores são contrários ao resultado das eleições ocorridas no último domingo, dia 30, onde o então candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente em uma disputa acirrada.

No Acre, houve três pontos de bloqueio, sendo dois na BR 317, sentido Rio Branco/Assis Brasil e uma no entroncamento de acesso para a cidade de Xapuri, na Estrada da Borracha. Segundo foi informado, o bloqueio próximo à cidade de Senador Guiomard, foi retirado na manhã desta terça-feira.

O comunicado assinado pelo ministro Alexandre de Moraes em 10 páginas, diz que os manifestantes devem retirar as barreiras sob pena de serem multados. Para donos de veículos com CPF, poderá penalizado em até R$ 10 mil reais e jurídicos, a multa poderá chegar a R$ 100 mil reais.

Mesmo assim, os manifestantes não saíram do local e foi dado um tempo para que saíssem, caso não levantem a barreira, os policiais rodoviários poderão utilizar a força. Os manifestantes cantaram hinos nacionais e rezaram ajoelhados.

Segundo os manifestantes, estão pedindo apoio das igrejas, políticos locais e estaduais para que se juntem contra decisões e lutem por seus direitos constitucionais. O governo do Acre, através da página oficial, fez um comunicado em relação aos bloqueios.

Veja nota abaixo.

Nota Pública sobre a desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Comando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) comunicam que cumprirão o que for determinado pelas autoridades judiciárias quanto à desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado.

A PMAC está à disposição da Polícia Rodoviária Federal, no apoio que a instituição precisar acerca desses eventos, embora até a manhã desta terça-feira, 1º, não tenha havido nenhuma solicitação nesse sentido.

Atenciosamente,

Luciano Dias Fonseca

Comandante da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Rio Branco, AC, 1º de novembro de 2022.

O Alto Acre/Alexandre Lima