Manifestantes ofendem repórteres e fotógrafos da imprensa acreana durante manifestação no 4° BIS

Durante a manifestação que ocorre em frente ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), em protesto ao resultado das urnas que proclamou a vitória de Lula para a presidência do Brasil, centenas de militantes resolveram intimidar o trabalho da imprensa em Rio Branco.

Na cobertura desta segunda-feira (07), vários militantes criticaram a forma como os jornalistas Del Pinheiro, Glaydsom Meireles, Sérgio Vale e Saimom Martins, acabaram sendo alvos de comentários maldosos que lembra a censura a liberdade de expressão.

A imprensa vem cobrindo a manifestação que ocorre desde o dia 2 de novembro.

Segundo os apoiadores de Bolsonaro, a imprensa vem tendenciando ao lado de Lula. Com isso, os repórteres e fotógrafos do ‘ac24horas e A Gazeta do Acre’ foram intimidados na cobertura de levar a informação aos leitores.