Manifestantes entram em conflito com agentes da PRF na cidade de Ariquemes em Rondônia; Veja o vídeo

Cinco trechos da BR-364, a principal de Rondônia, que liga ao Acre, voltaram a ser bloqueados por manifestantes nesta sexta-feira, 18. Devido ao protesto, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acabaram entrando em conflito com os manifestantes no município de Ariquemes ao tentar negociar o fim do protesto.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que os agentes tentam desobstruir a estrada, contudo, acabam contidos por membros do protesto – que mesmo após as eleições não aceitam o resultado das urnas.

Os pontos bloqueados em Rondônia são: BR-364, KM 16: Vilhena – Posto Catarinense, BR-364, KM 234: Cacoal – Coopercal, BR-364, KM 305: Presidente Médici – Posto Trevão, BR-364, KM 337: Ji-Paraná – Anel Viário e BR-364, KM 437: Jaru.

Veja o vídeo: