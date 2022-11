Manifestantes afirmam que não irá obedecer desobstrução da PRF: “não sairemos daqui”

- Publicidade -

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), decidiram fechar um trecho da BR-364 na entrada do município de Acrelândia, interditando o acesso ao Acre e a Rondônia.

Os manifestantes alegam que o movimento deverá ser fortalecido mesmo com a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes que trata da desobstrução total das estradas no país. “Fechamos a BR-364 sentido a Río Branco e a Rondônia. Nós não sairemos daqui, viva o Brasil”, desabafou.

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) afirmou que deverá cumprir a determinação judicial de abertura das estradas. Além disso, o governo do Estado já solicitou reforço da PM para encerrar as manifestações.